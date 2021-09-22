Kürdistan Bölgesi’nde PKK-TSK çatışmaları: 800 köy boşaltıldı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Uluslararası Raporları Yanıtlama Ofisi Sorumlusu Dindar Zebari, yaptığı açıklamada PKK ile Türkiye ordusu arasındaki çatışmaların vatandaşlar için büyük mağduriyetlere ve göçe neden olduğunu belirtti.

Bu yılın başından bu yana 165 hava operasyonunun gerçekleştirildiğini belirten Dindar Zebari, bunun yanı sıra 274 top saldırısı ve 6 kara operasyonunun düzenlendiğini kaydetti.

Zebari, söz konusu operasyon ve çatışmalardan dolayı Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerinde 800 köyün boşaltıldığını belirtti.

Kürdistan Hükümeti Uluslararası Raporları Yanıtlama Ofisi Sorumlusu Zebari, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi konusunda ulusal ve uluslararası hiçbir tarafın sorumluluk alıp girişimde bulunmadığına dikkat çekti.

Dindar Zebari, sınır bölgelerinde kaos ve çatışmaların son bulması gerektiğini vurguladı.