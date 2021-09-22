Politika

AB medya temsilcisinden Kurdistan24’e ziyaret

Avrupa Birliği’nin Irak seçimlerini izleme heyetinin medya temsilcisi Mar Aguilera Vaqués, Kurdistan24’ü ziyaret etti.
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ERBİL (K24)

Avrupa Birliği’nin (AB) Irak seçimlerini izleme heyetinin medya temsilcisi Mar Aguilera Vaqués, Kurdistan24’ü ziyaret etti.

Başkent Erbil’de Kurdistan24 merkezini ziyaret eden AB’nin Irak seçimlerini izleme heyetinin medya temsilcisi Mar Aguilera Vaqués, Kurdistan24 Genel Yayın Koordinatörü Muhammed Haci Kerim ve kurum yetkilileri tarafından karşılandı.

Irak seçimleri ve medya ve sosyal medyanın seçim sürecine etkisinin konuşulduğu görüşmede, Kurdistan24 Genel Yayın Koordinatörü Kerim, kurumun seçim sürecine ilişkin çalışma ve planlarından bahsetti.

AB medya temsilcisi Mar Aguilera Vaqués ise, seçimlerin yabancı gözlemciler tarafından takip edilmesine değinerek, medyanın rolünü önemsediklerini ve kendisinin bu süreç içerisinde Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki heyetin başında olacağını belirtti.

 

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