Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 13 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 13 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 8 bin 457 Covid-19 testi yapılırken, 1117 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1036 kişi sağlığına kavuşurken, 13 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 64 bin 192 Covid-19 testi yapılırken, 322 bin 476 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 288 bin 637 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 745 kişi yaşamını yitirdi.

28 bin 94 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.