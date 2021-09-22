Hollanda mahkemesinden sınır kontrolüyle ilgili tartışmalı karar

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Marechaussee, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Hollanda'ya seyahat eden kişilerin denetimi amacıyla oluşturulan mobil güvenlik gözetimi (MTV) kapsamında havaalanları, deniz ve kara yolları ile demiryolu taşımacılığında denetimler yapıyor.

Uluslararası Af Örgütü ve diğer insan hakları örgütleri, Hollanda Kraliyet Özel Birlikleri'nin, kontroller sırasında etnik profil oluşturduğunu ve rastgele seçilen kişilerin genellikle koyu tenlilerden oluştuğu gerekçesiyle ayrımcılık davası açtı.

Lahey Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, insan hakları örgütlerinin yanı sıra, 2018 yılında Eindhoven Havalimanı'ndaki kuyruktan, kontrol için seçilen siyah tenli eski belediye meclisi üyesi Mpanzu Bamenga'nın da aralarında bulunduğu şikayetçi kişiler de katıldı.

Mahkeme, kontroller sırasında etnik kökeninin dikkate alınmasının, ayrımcılık yasaları ile çelişmediğine karar verdi. Mahkemeye göre, yolcuların etnik kökenlerine göre kontrol edilmesi, ayrımcılık sayılmaz.

Mahkeme hakimi, etnik kökenin açık bir tanımı olmadığını ancak bunun "değişmez fiziksel özellikler, özellikle de ten rengi veya ırk ile ilgili olduğunu" söyledi. Hakime göre bu özellikler, birini kontrol etmek için neden sayılabilir.

Lahey Mahkemesi, risk göstergeleri olduğu sürece, kontrollere izin verileceğini vurgulayarak, "MTV bağlamında etnik kökenin bir rol oynaması gerçeği, tanımı gereği ayrımcı değildir ve bu nedenle genel bir yasak için gerekçe oluşturamaz" görüşüne hükmetti.

Kontrollerde uyruk tespitinin büyük önem taşıdığına işaret edilen kararda, "Etnik görünüm birinin kökeninin veya uyruğunun nesnel bir göstergesi olabilir" denildi. (Kaynak: BBC)