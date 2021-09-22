Başbakan, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu'nun yeni binasının açılışına katıldı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun yeni binasını ziyaret ederek, başkonsolosluğun 10’uncu yıl dönümünde konuşma yaptı.

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino ve ekibine teşekkür eden Başbakan, Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki bağları daha da güçlendirdikleri için bundan memnun olduğunu vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, “Sizin çalışmalarınız ve varlığınız sayesinde Kürdistan Bölgesi daha iyi ve daha güçlü” dedi.

“Etrafımızda Kürdistan ve ABD arasındaki güçlü ortaklığın canlı hatıraları var” diyen Başbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başkan Biden'ın bu yılın başlarında Başkan Barzani'ye söylediği gibi, birlikte bazı zor anlar yaşadık. Tabii ki uzun süredir devam eden bir dostlukla birbirimize bağlıyız. Ama bundan daha fazlası ile birbirimize bağlıyız. Altı yıl önce, DAİŞ’in zulmüne karşı yan yana durduğumuzda, ilk ABD hava saldırısı buradan sadece 40 mil uzakta Mahmur'da gerçekleşti. ABD’nin saldırıları ve Peşmerge’nin ilerleyişi ortak düşmana karşı lehimize sonuçlar verdi.”

"BİRLİKTE DAİŞ'E KARŞI VERDİĞİMİZ SAVAŞ ÖNEMLİYDİ"

“DAİŞ’in Avrupa'ya ve ötesine ulaşmasını engelleme mücadelesinin öncüsüydük ve kendimizi korumak için olduğu kadar ABD değerlerini korumak için de yaptık” diyen Başbakan, “DAİŞ’e karşı verdiğimiz savaş, ortak bir düşmanı yenmek için işbirliği içinde olduğumuz ve iki ulusun bir arada savaştığı yakın tarihli bir örnekti” dedi.

"HALKIMIZIN KURTULUŞUNUN ÖNÜNÜ AÇTIK"

Başbakan Mesrur Barzani, şunları söyledi:

“ABD 1991'de halkımızı soykırımdan korumak için küresel bir koalisyonu ve tarihin en büyük insani misyonunu topladı. Amerikan ve müttefik pilotlar sayesinde, insanlarımız yakındaki dağlarda acımasız koşullarda mahsur kalmaktan kurtuldu. İki ulus arasında kurulan bağların gücü, yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerle sınanmıştır. 2003 yılında Saddam Hüseyin'in devrilmesini güçlü bir şekilde destekleyerek halkımızın kurtuluşunun yolunu açtık.”

Mesrur Barzani, “2005'te Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası toplum, özgür bir halk, toprak ve egemenlik birliği; ortak ilkelerimizin ve yaşam biçimimizin tanınması olarak adlandıran kalıcı federal anayasa için Irak’ta koşulların yaratılmasına yardımcı oldu” dedi.

"BÖLGEMİZDE DAİŞ’LE SAVAŞ BİTMİŞ DEĞİL"

“Bu ufuk açıcı anlar ve paylaşılan değerler bizi sıkı dostlar haline getirdi” diyen Başbakan, “Özellikle Afganistan'daki son bölgesel olayların, hepimize baskı ve belirsizlik tehdidini getirdiğini biliyorum” ifadelerini kullandı ve şunları ekledi:

“Kürt ulusu bizim adil payımıza düşen belirsizlikten daha fazlasına katlandı ve ilkelerimize sadık kalarak artan yükleri omuzladık. Bölgemizde DAİŞ’le savaş bitmiş değil. DAİŞ ortak değerlerimize, bölgesel istikrara, barışa ve tüm dünyaya tehdit olmaya devam ediyor. Ancak bir arada olduğumuz sürece direncimiz sarsılmaz. Peşmerge, DAİŞ’le savaş alanında savaşma ve onu yenme konusundaki yeteneklerini ve bağlılıklarını kanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri, bizimle ortak olarak durma taahhüdünü kanıtlamıştır.”

"ORTAKLIĞIMIZIN GELECEĞİ KONUSUNDA DERİNDEN İYİMSERİM"

“Bu yılın başlarında Büyükelçi Matthew Tueller'e ABD kamuoyunun Kürdistan'a bağlılığını göstermenin ne kadar önemli olduğunu söylediğimde şöyle demişti: Sayın Başbakan, Erbil'de dünyanın en büyük ABD konsolosluğunu inşa ediyoruz. Daha ne yapabiliriz?” ifadelerini kullanan Başbakan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün, dostluğumuzun ruhuyla, yeni yerleşkenin tamamlanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Amerikalı meslektaşlarımın da öyle olmasını umduğum gibi, bu binanın Amerika'nın Kürdistan'a bağlılığının canlı bir sembolü haline geldiğini güçlü bir şekilde hissediyorum. Ortaklığımızın geleceği konusunda derinden iyimserim. Peşmerge'ye verilen desteğin ve DAİŞ’e karşı verilen savaşın çok ötesine geçiyor.

“Bu ayın başlarında DFC, petrol ve gaz sektörümüze 250 milyon dolarlık özel bir yatırım yapacağını duyurdu” diyen Başbakan, daha yapılacak çok işin olduğunu kaydetti.

“AMERİKAN ŞİRKETLERİ HER ZAMAN KÜRDİSTAN'DA SICAK BİR KARŞILAMADAN EMİN OLABİLİRLER”

Başbakan Mesrur Barzani, şunları vurguladı:

“Tarıma, turizme ve sanayimize daha fazla yatırım yapılmasını temenni ediyorum. Ayrıca çevre ve temiz enerji konusunda çok tutkuluyum ve bu alanlarda, özellikle de petrokimya ve gazla ilgili fırsatları keşfetmeyi dört gözle bekliyorum. Amerikan şirketleri her zaman Kürdistan'da sıcak bir karşılamadan emin olabilirler. Hükümetim, zaten güçlü olan ilişkimizi geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır. Bekleyeceğimiz çok şey var.”