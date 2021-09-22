ABD’nin Erbil Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi’nde kalacağız

ERBİL (K24)

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino, ABD’nin Kürdistan Bölgesi’nde kalacağını söyleyerek, birlikteliğin ABD ve Kürdistan Bölgesi için daha iyi olduğunu söyledi.

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino, ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun yeni binasının açılışında konuştu.

Başbakan Mesrur Barzani ve Kürdistan Bölgesi kabine üyelerinin de katıldığı açılışta konuşan Palladino, ABD’nin Erbil’deki Başkonsolosluğu’nun yeni yerleşkesinin yüzde 60’ının bittiğini kaydederek, Sefin Dağı’nın eteklerindeki geniş arazide yerleşkenin temelinin 2018’de atıldığını ve 600 kişi için iş imkanı sağlandığını belirtti.

Konsolosluk yerleşkesinin inşasının 2023’te biteceğini kaydeden Palladino, konsolosluk yerleşkesinin ABD’nin dünyadaki en büyük konsolosluğu olacağını ve bunun nedeninin ABD-Kürdistan Bölgesi ilişkilerine verilen önem olduğunu ifade etti.

ABD’nin Kürdistan Bölgesi’nde kalacağını ve ABD ile Kürdistan Bölgesi’nin birlikteliğinin çok iyi olduğunu vurgulayan Palladino, ABD’nin Kürdistan Bölgesi’nde oluşunun Kürdistan Bölgesi ve Irak için istikrar vesilesi olduğunu dile getirdi.

Federal ve birleşik Irak çerçevesinde daha güçlü bir Kürdistan için Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Kürdistan halkıyla çalışmak istediklerini söyleyen Palladino, Kürdistan Bölgesi halkıyla ABD’nin geçmişe dayanan güçlü ilişkilerinin olduğunu belirtti.

Palladino, ABD’nin 1991 yılında Kürdistan halkının korunması için BMGK’nin uçuşa yasak bölge kararını almasına öncülük ettiğini hatırlattı.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Irak’ın ilk Kürt Cumhurbaşkanı olan Celal Talabani’nin Beyaz Saray’da dönemin ABD Başkanı George Bush ile bir araya geldiği ve Beyaz Saray’da ilk defa uluslararası basına Kürtçe açıklama yaptığını kaydeden Palladino, DAİŞ’le mücadele sürecinde ABD’nin Peşmerge güçlerine hava desteği sağladığını söyledi.

ABD’de binlerce Kürt’ün yaşadığını, sadece Nashville’de 11 bin Kürt’ün yaşadığını ve söz konusu kente Küçük Kürdistan denildiğini bildiren Palladino, Kürdistan Bölgesi’nde ise 26 bin ABD’linin yaşadığını belirtti.

ABD’nin Peşmerge Bakanlığı’nda reformların gerçekleşmesi için desteklerini sürdüreceğini ve güvenlik koordinasyonu için 250 milyona yakın harcama yapıldığını dile getiren Palladino, ABD’nin Peşmerge güçlerinin birlik olmasıyla Kürdistan’ın daha güçlü olacağına inandığını ifade etti.

Palladino, Kürdistan Bölgesi’ne ekonomi, sağlık, tarihi eserlerin korunması, yolsuzlukla mücadele, eğitim ve Covid-19’la mücadele konularında Kürdistan Bölgesi’ne destek olmaya devam ettiğini vurguladı.