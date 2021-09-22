Fransa-ABD gerilimi: Macron ile Biden görüştü

HABER MERKEZİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşme sonrası yayımlanan ortak bildiride, iki lider arasında ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Biden ve Macron'un, iki ülke arasında son dönemde tırmanan gerilimi ele alacakları bir görüşmede bir araya gelecekleri belirtildi.

Söz konusu görüşmenin ekim ayında gerçekleştirilmesinin planlandığı ve AUKUS'un (Avustralya, Birleşik Krallık, ABD) tartışmalı nükleer denizaltı anlaşmasının görüşmenin ana konusu olacağı aktarıldı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, AUKUS grubunun, Canberra ve Paris arasında önceden var olan ayrı bir denizaltı anlaşmasının önüne geçen nükleer denizaltı anlaşması haberiyle gerilmişti.

Fransa ile Avustralya arasında daha önceden var olan anlaşmanın hiçe sayılması Fransa hükümeti tarafından tepkilerle karşılanmıştı. AUKUS anlaşmasına göre Avustralya'nın, ABD ve Britanya teknolojisini kullanarak nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edeceği bildirilmişti.

Bunun üzerine ABD ve Avustralya Büyükelçilerini geri çağıran Fransa'dan Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'dan 'müttefikleri sırtından bıçaklama' tepkisi gelmişti.

Tarihlerinde ilk defa ABD'deki büyükelçilerini çağırdıklarını hatırlatarak, "Bu, iki ülke arasındaki krizin boyutunu gösteriyor" diyen Le Drian, ABD ve Avustralya'yı yalancılıkla suçlarken, Londra Büyükelçilerini geri çağırmaya gerek duymamalarını söylemişti.