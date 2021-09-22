Politika

Hafter askeri görevlerini askıya aldı

Libya Ulusal Ordusu'nun (LNA) lideri General Halife Hafter, ülkedeki seçimlerden 3 ay kala askeri görevlerini askıya aldı.
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dünya Libya Halife Hafter

HABER MERKEZİ

Hafter’in seçimlerde aday olması için görevini Korgeneral Abdel Razek Al-Nadori’ye devrettiği belirtildi.

Libya Ulusal Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Hafter’in yerine geçen Korgeneral Al-Nadori’nin 3 ay kadar görev başında olacağı belirtildi.

Öte yandan Libya’daki devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık’ta yapılması planlanıyor.

Hafter'in siyasi müttefiki olan doğudaki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Libya'daki Suheyrat Anlaşması'na ve BM'nin yol haritasına aykırı olarak tek taraflı bir şekilde Hafter'in seçimlere girmesine olanak sağlayan bir yasa çıkarmıştı.

Söz konusu yasa, Salih'in başkanlığını yaptığı Temsilciler Meclisinde bile oylamaya sunulmadan çıkarıldığı için kanunsuz olarak kabul ediliyor.

 

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