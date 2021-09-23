Politika

Real Madrid gol yağdırdı

Real Madrid, La Liga'nın 6’ncı haftasında Mallorca'yı 6-1 yendi ve liderliğini sürdürdü.
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kürdistan Real Madrid Mallorca La Liga

HABER MERKEZİ                                                                   

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 6’ncı haftasında Real Madrid,  Mallorca'yı konuk etti. Mücadeleyi Madrid temsilcisi 6-1 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 3 ve 78’inci dakikalarda Karim Benzema, 24, 29 ve 55’inci dakikalarda Marco Assensio ve 84’üncü dakikada ise Isco kaydetti. Ayrıca Real Madrid'de Benzema'nın 49’uncu dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Mallorca'nın tek golü ise 25’inci dakikada Kang-In Lee'den geldi.

Benzema, La Liga tarihinde 200 gol barajını geçen 10’uncu oyuncu olarak kayıtlara geçti. Fransız santrfor, Alfredo Di Stefano (215), Raul Gonzales (228) ve Cristiano Ronaldo'dan (311) sonra Real Madrid formasıyla ligde 200 gole ulaşan 4’üncü futbolcu oldu.

Peş peşe 4 galibiyetini elde eden Real Madrid, 16 puanla liderliğini sürdürdü. Mallorca ise 8 puanda kaldı.

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