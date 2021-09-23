Politika

Adana ve İstanbul’da DAİŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı

Adana ve İstanbul’da terör örgütü DAİŞ’e yönelik soruşturmada 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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türkiye Adana İstanbul DAİŞ operasyon

HABER MERKEZİ

DAİŞ’in ‘Yamaçlı grubu’nun yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışma yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

DAİŞ içerisinde faaliyette bulunduğu iddiasıyla Adana’da 12, İstanbul’da ise 2 kişi hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Operasyonda ekipler söz konusu adreslere baskın düzenledi. Bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyet müdürlüğüne götürüldü. (Kaynak: Ajanslar)

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