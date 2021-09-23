Adana ve İstanbul’da DAİŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı
HABER MERKEZİ
DAİŞ’in ‘Yamaçlı grubu’nun yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışma yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
DAİŞ içerisinde faaliyette bulunduğu iddiasıyla Adana’da 12, İstanbul’da ise 2 kişi hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.
Operasyonda ekipler söz konusu adreslere baskın düzenledi. Bazı şüphelileri gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyet müdürlüğüne götürüldü. (Kaynak: Ajanslar)