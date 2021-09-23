Kerkük’te DAİŞ’e bombardıman

KERKÜK (K24)

Irak Güvenlik İletişim Hücresi’nden yapılan açıklamaya göre, Irak Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 ve Sukhoi 25 savaş uçakları, Kerkük’ün Wadi Şay bölgesinde tespit edilen DAİŞ sığınaklarını bombaladı.

Bombardımanda örgütün kayıplarına ilişkin bilgi edinilemediği aktarıldı.

Öte yandan Irak güçlerinin Xazir köyü yakınlarında düzenlediği operasyonda 3 DAİŞ mensubu yakalandı.

İstihbarat raporlarına göre DAİŞ’in Irak’ın bazı bölgeleri ile Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki hareketliliği, güvenlik açığı nedeniyle artmış durumda.

Peşmerge Bakanlığı ile Irak Savunma Bakanlığı, bu durumun önüne geçmek için iki ortak tugay kurma kararı almıştı.