ABD’den Peşmerge Bakanlığı’na 70 yeni zırhlı araç

ERBİL (K24)

Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin DAİŞ’le mücadelede silah ve mali yardım programı (CTEF) kapsamında bugün 70 zırhlı aracın Peşmerge Bakanlığı’na teslim edileceğini belirtti.

Albay Marotto, Koalisyon müttefiklerinin güçlendirilmesi ve silahlı donanımlarına yönelik yardımlarının süreceğini, terörle mücadele, istikrar ve kurumların korunması için çabalarının süreceğini vurguladı.