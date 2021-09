ABD’den Peşmerge Bakanlığı’na 70 yeni zırhlı araç

ERBİL (K24)

Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin DAİŞ’le mücadelede silah ve mali yardım programı (CTEF) kapsamında bugün 70 zırhlı aracın Peşmerge Bakanlığı’na teslim edileceğini belirtti.

Albay Marotto, Koalisyon müttefiklerinin güçlendirilmesi ve silahlı donanımlarına yönelik yardımlarının süreceğini, terörle mücadele, istikrar ve kurumların korunması için çabalarının süreceğini vurguladı.

Today, @KRG_MOPE received 70 armored vehicles thru the U.S. CTEF program, overseen by OIR. The @CJTFOIR will continue to help our partners build secure & resilient communities bolstered by capable & effective security & defense institutions. #StrongerTogether