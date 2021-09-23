ABD’de BioNTech aşısıyla ilgili yeni karar

HABER MERKEZİ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için onayladığını duyurdu.

Böylece iki doz aşısının üzerinden en az altı ay geçmiş kişiler için hızlıca aşı dağıtımı yapılabilecek.

FDA, yüksek risk grubundakileri ağır hastalığı bulunan ve yeni tip coronavirüs (Covid-19) kapma olasılığı yüksek işlerde çalışanlar olarak belirlediğini açıkladı.

ABD Salgın Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) danışma kurulu da üçüncü doz aşı onayı için toplanacaklarını bildirdi.

Duyuruda aşının üçüncü dozunun, ikinci dozdan altı ay sonra yapılması tavsiye edildi.

ABD Başkanı Joe Biden geçen ay FDA ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) onay vermesi durumunda 16 yaş ve üzeri herkese üçüncü doz aşı yapılmasını planladıklarını açıklamıştı.

Ayrıca CDC’den bu hafta üçüncü doz konusunda karar bekleniyor.

ABD GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE 500 MİLYON DOZ PFİZER AŞISI BAĞIŞLAYACAK

Bu arada Biden, Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri marjında video konferans yöntemiyle düzenlenen Covid-19 zirvesinde, gelecek yıldan itibaren gelişmekte olan ülkelere 500 milyon doz daha Pfizer aşısı bağışlayacaklarını duyurdu.

Bu vaat, ABD'nin 1 milyardan fazla aşının ihtiyaç halindeki ülkelerle paylaşılması hedefinin bir parçası.

Uzmanlara göre, en az 11 milyar doz aşıyla küresel nüfusun yüzde 70'inin aşılanması için en az 11 milyar doz aşının paylaşılması gerekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2021 sonuna kadar her ülkede nüfusun en az yüzde 40'ının aşılanması hedefini koydu.