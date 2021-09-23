Politika

Suriye Dışişleri Bakanı: Türkiye güçlerini geri çekmeli

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Şam'ın Türkiye'nin Suriye'deki varlığını bir işgal eylemi olarak gördüğünü ve Ankara'nın güçlerini derhal geri çekmesini istediğini söyledi.
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Faysal Mikdad
Faysal Mikdad
suriye Suriye Faysal Mikdad Türkiye

HABER MERKEZİ

Sputnik'e konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, varlığını haklarının büyük ölçüde ihlali olarak gördükleri için Türkiye askeri birliklerinin tartışmalı alanlardan ayrılması gerektiğini belirtti.

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya-İran görüşmeleri öncesinde Türkiye tarafından bölgeye ek birlikler gönderilmesinin ardından yaptığı açıklamada Mikdad, İdlib'deki gerilimin bölgedeki Türk varlığı ve orada faaliyet gösteren silahlı gruplara verdiği destekten kaynaklandığını söyledi.

Mikdad, "Bunun (İdlib bölgesindeki gerginliğin) temel nedeni Türk işgali ve Türkiye'nin oradaki terörist gruplara verdiği destektir. Türkiye derhal geri çekilmeli ve uluslararası toplum Suriye'nin ülkenin kuzeyindeki işgal altındaki toprakların kurtarılmasına yönelik çabalarını desteklemelidir" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, geçen hafta yaptığı açıklamada Suriye'deki “ana sorunun ülkedeki yabancı birlikler nedeniyle oluştuğunu” söylemişti.

Son birkaç hafta içinde rejim birliklerinin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib, silahlı grupların son büyük kalesi olmaya devam ediyor.

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