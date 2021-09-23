SMDK heyeti Arap Birliği Sekreteri’yle görüştü: Gündem Suriye ve Rojava

NEW YORK (K24)

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonundan (SMDK) bir heyet New York'taki 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katıldı.

SMDK ve Müzakere Komitesi’nden oluşan heyet, burada Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüştü.

New York’taki temaslarla ilgili K24’ün sorularına yanıt veren SMDK Başkan Yardımcısı Abdulhakim Beşar, Koalisyon heyetinin söz konusu toplantılarda Suriye’de duraklayan siyasi süreci, halkın her alanda yaşadığı acıları, göç ve tutuklular konusunu ele aldıklarını dile getirdi.

Beşar, siyasi sürecin daha iyi ilerleyebilmesi için Arap Birliği’nden destek istediklerini ifade etti.

Koalisyon heyetinin Suriye'deki demokratikleşme ve demografik değişim sürecine ışık tuttuğunu kaydeden Beşar, “Siyasi süreç başarılı olsa bile, Suriye için tehdit devam ediyor” dedi.

Abdulhakim Beşar, “Koalisyon heyeti Araplar, Kürtler, Suriyeliler, Süryaniler ve Türkmenler de dahil olmak üzere tüm bileşenlerin haklarının korunduğu demokratik bir Suriye’ye duyulan bir ihtiyaçtır” şeklinde konuştu.

“Arap Birliği Genel Sekreteri, Suriye’de sadece Araplar için değil, Kürtler ve diğer tüm bileşenlerin hakları için ulusal bir devlet görmek istediklerini ifade etti” diyen Beşar, “Arap Birliği Genel Sekreteri, Suriye’deki durumun karmaşık olduğunu ve çözümün ABD-Rusya anlaşmasına bağlı olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.