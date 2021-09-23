Kürt siyasetçi Hevrin Xelef'in adı Fransa'da bir meydana verildi

HABER MERKEZİ

İsmi, Fransa'nın Lyon kentindeki bir meydana verilen Hevrin Xelef anısına, aralarında belediye yetkililerinin de olduğu bir tören düzenlendi.

Törene katılan Villeurbanne belediyesi yetkilisi Sonia Zdorovtzoff, Kürt siyasetçi Hevrin Xelef için "Sıra dışı bir siyasetçi, aynı zamanda feminist ve Suriye'de çoğulcu ve demokratik bir ülke için mücadele eden kadın" ifadelerini kullandı.

Hevrin Xelef adının verildiği meydana, üzerinde "Hevrin Khalaf, 1984-2019, feminist ve Kürt kadın siyasetçi" yazılı tabela konuldu.

Hevrin Xelef, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik operasyonunun başladığı 9 Ekim 2019 tarihinden üç gün sonra 12 Ekim'de öldürüldü. Suriye'nin Geleceği Genel Sekreteri Hevrin Xelef'in silahlı gruplarca öldürülmesi uluslararası alanda tepkilere neden olmuştu.

Suriye Demokratik Güçleri (DSG), Xelef'in Ahrar El Şarkiye örgütün mensupları tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu. ABD söz konusu gruba yaptırım uygulama kararı almıştı.

Xelef, M4 karayolu üzerinde Tel Temir ile Ayn İsa arasındaki bir bölgede aracından indirildikten sonra öldürülmüştü.