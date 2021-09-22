3 milyon Iraklı seçmen kağıdını almadı
BAĞDAT (K24)
Irak İnsan Hakları Strateji Merkezi Başkan Yardımcısı Hazim Rideni, ülkede 10 Ekim’de yapılacak seçimlerde oy kullanma hakkına sahip 3 milyon kişinin halen seçmen kağıdını almadığını açıkladı.
Rideni, seçimlere kısa bir süre kalmasına rağmen halan seçmen kağıdını almayan kişi sayısının yüksek olduğunu vurguladı.
10 Ekim’de yapılacak erken genel seçimlerde 25 milyon 139 bin 375 kişi oy kullanma hakkına sahip.
Yüksek Seçim Komisyonu, 1079 merkezde oy kullanılacağını açıkladı.