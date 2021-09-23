Politika

Şehba’da patlama: 1 çocuk öldü, 4’ü yaralandı

Rojava’nın Şehba bölgesinde meydana gelen patlamada 8 yaşındaki Afrinli bir çocuğun hayatını kaybettiği, 3 çocuğun da yaralandığı bildirildi.
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kürdistan Afrin Şehba Patlama

ERBİL (K24)

Afrin İnsan Hakları Örgütü'ne göre, terör örgütü DAİŞ’ten kalma bombanın patlaması sonucu Rolav Muhammed Ali, İsmet Teter, Muhammed Teter ve Zahir Teter yaralandı.

Açıklamaya göre ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Rolav Muhammed Ali yaşamını yitirdi.

Şehba bölgesi Afrin ile Halep kentleri arasında bulunuyor ve Halk Savunma Birlikleri (YPG) tarafından kontrol ediliyor.

Afrin, Türkiye destekli silahlı grupların kontrolüne girmesinden bu yana milisler arasında hırsızlık, yağma, evlere el koyma gibi sebeplerden dolayı sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Afrin, 18 Mart 2018’den beri eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan SMO’nun kontrolünde bulunuyor.

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