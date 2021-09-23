İspanyol Büyükelçi: Erbil’de konsolosluk açma hazırlığı yapıyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İspanya’nın yeni Bağdat Büyükelçisi Pedro Martinez Avial’i kabul etti.

Başbakan; İspanya, Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin gelişmesi temelinde Pedro Martinez Avial’e yeni görevinde başarılar diledi.

İspanya’nın yeni Bağdat Büyükelçisi, ülkesinin başta ekonomi ve yatırımlar olmak üzere Kürdistan Bölgesi ile her alanda ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Pedro Martinez Avial, Erbil’de konsolosluk açma hazırlığı içinde olduklarını kaydetti.