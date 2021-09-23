Ekonomi

TCMB’nin faiz kararı sonrası dolar fırladı

TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü.
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TCMB
TCMB
türkiye tcmb dolar

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürmesiyle birlikte dolar/TL yükselişe geçti.

Gün içinde 8.63 seviyesinde olan dolar/TL, kararın ardından 8.79’a kadar yükseldi.

TCMB, parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladığını bildirdi.

TCMB'nin açıklamasında, aşılama oranlarındaki artışa rağmen yeni varyantların iktisadi faaliyet üzerindeki riskleri canlı tuttuğu kaydedildi.

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