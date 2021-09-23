Cizire bölgesinde genel yasak ilan edildi
ERBİL (K24)
Cizire Bölgesi Kriz Birimi tarafından yapılan açıklamada, yeni tip coronavirüs (Covid-19) ölümlerinin ve vakalarının arttığına dikkat çekildi.
Açıklamada, halkın güvenliği açısından 7 gün süreyle genel seyahat yasağı ilan edildiği bildirildi.
Cumartesi günü başlayacak seyahat yasağı, Ekim’de sona erecek.
ALINAN KARARLAR
Özerk Yönetim tarafından alınan kararlar şöyle sıralandı:
-Halka açık yerler, marketler, mağazalar, ibadethaneler, okullar, kafe, restoran ve spor merkezleri kapatıldı.
-Köyler ve şehirler arasında gidiş-gelişler yasaklandı.
-Özel hastaneler sadece acil hasta kabulü şartıyla açık kalacak.
-Manav ve kasaplar 06.00 - 18.00 arası açık kalacak.
-Kamu personeli maske takmak zorunluluğu getirildi.