Cizire bölgesinde genel yasak ilan edildi

ERBİL (K24)

Cizire Bölgesi Kriz Birimi tarafından yapılan açıklamada, yeni tip coronavirüs (Covid-19) ölümlerinin ve vakalarının arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada, halkın güvenliği açısından 7 gün süreyle genel seyahat yasağı ilan edildiği bildirildi.

Cumartesi günü başlayacak seyahat yasağı, Ekim’de sona erecek.

ALINAN KARARLAR

Özerk Yönetim tarafından alınan kararlar şöyle sıralandı:

-Halka açık yerler, marketler, mağazalar, ibadethaneler, okullar, kafe, restoran ve spor merkezleri kapatıldı.

-Köyler ve şehirler arasında gidiş-gelişler yasaklandı.

-Özel hastaneler sadece acil hasta kabulü şartıyla açık kalacak.

-Manav ve kasaplar 06.00 - 18.00 arası açık kalacak.

-Kamu personeli maske takmak zorunluluğu getirildi.