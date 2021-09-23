Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: Son 24 saatte 19 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 dolayısıyla son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 8 bin 449 Covid-19 testi yapılırken, 1236 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1063 kişi sağlığına kavuşurken, 19 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 72 bin 641 Covid-19 testi yapılırken, 323 bin 712 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 289 bin 700 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 764 kişi yaşamını yitirdi.

28 bin 248 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.