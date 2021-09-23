Türkiye’de salgın: 217 can kaybı, 27 bin 844 vaka

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Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna Türkiye'de son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 844 vaka tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 267 kişi de iyileşti.

Açıklamada Türkiye’deki aşı sayısına da yer verildi.

Buna göre, 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,69, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,28 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 53 milyon 185 bin 113'ü birinci doz, 43 milyon 2 bin 194'ü ikinci doz, 10 milyon 33 bin 21'i üçüncü doz olmak üzere 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Urfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Şırnak ve Bingöl olarak sıralandı.