Irak: DAİŞ’in Suriye’deki varlığı istikrarımız için tehdit

HABER MERKEZİ

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere gittiği New York’ta Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye’de DAİŞ ve terör örgütlerinin bulunmasının Irak’ın istikrarı için tehdit olduğunu söyledi.

Hüseyin, Bağdat ve Şam’ın terörle mücadele konusunda koordinasyon içerisinde olması gerektiğini belirtti.

Suriye’nin durumunun topraklarında çok sayıda terör grubunun bulunmasından ötürü istikrarlı olmadığını kaydeden Hüseyin, Suriye’deki DAİŞ noktalarının Irak’ın istikrarını tehdit etmeye devam ettiğini ifade etti.

Suriye’nin Irak için önemli olduğunu vurgulayan Hüseyin, Irak’ın Suriye’nin Arap Birliği’ne dönmesi için çabalarını sürdürmeye devam ettiğini bildirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı.