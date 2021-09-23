Politika

ENKS'li yetkili:: Halkımızın sesini uluslararası topluma duyuracağız

ENKS Başkanlık Kurulu Üyesi Faysal Yusuf, “Halkımızın sesini uluslararası camiaya duyuracağız” dedi.
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kürdistan Faysal Yusuf ENKS Rojava Protesto zam

ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanlık Kurulu Üyesi Faysal Yusuf, Rojava’da gerçekleşen protestoların amaçlarını konuştu.

K24 haber bültenine katılan Faysal, Rojava’da gıda ve  akaryakıt fiyatlarının her geçen gün arttığını ve insanların tutuklandığını ifade ederek, “Bu durum insanların bölgeyi terk etmesine sebep oluyor. Yaşanan bu krizi ve halkımızın sesini Birleşmiş Milletlere ve uluslararası camiaya duyurmak istiyoruz” dedi.

Kötüleşen ekonomik duruma karşı insanlara yardım edilmesi gerektiğini ifade eden ENKS’li Yusuf, “Bölgede şuan kıtlık var, insanlara yardım edilmesi gerekiyor. Bugün bu kararlar akaryakıt fiyatlarının artması olarak alınıyor ama ekmekten ulaşıma kadar her şeyde etkisini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Yusuf ayrıca, insanlar seslerini duyurmak için yarın saat 5'te BM’nin önünde protesto düzenleyeceklerini vurguladı.

ENKS dün akaryakıt, ekmek ve diğer temel gıda fiyatlarındaki artışlarla birlikte artan vergiler ve parti yöneticilerinin tutuklanmasına karşı protesto kararı almıştı.

Ayrıca, Rojava’da zamlardan dolayı bölgenin çeşitli yerlerinde protestolar düzenlenmişti.

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