Politika

Guterres: 3 milyar kişi sağlıklı beslenemiyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, her gün milyonlarca insanın yatağa aç gittiğini belirterek, "3 milyar kişi sağlıklı beslenemiyor" dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya BM Antonio Guterres

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, her gün milyonlarca insanın yatağa aç gittiğini belirterek, "3 milyar kişi sağlıklı beslenemiyor" dedi.

BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında düzenlenen Gıda Zirvesi'nde konuşan Guterres, her gün milyonlarca insanın yatağa aç gittiğine dikkati çekti.

Guterres, "3 milyar kişi sağlıklı beslenemiyor" dedi.

Üretilen gıdaların yaklaşık üçte birinin israf edildiğini kaydeden Guterres, insanlığın doğaya karşı savaşarak da mahsullere ve gıda zincirine zarar verdiğini vurguladı.

Guterres, "Tüm sera gazı emisyonlarının üçte birine gıda sistemleri neden oluyor. Biyoçeşitlilik kaybının yüzde 80'ninden de gıda sistemleri sorumlu" ifadesini kullandı.

Gezegeni koruyan gıda sistemlerine ihtiyaç bulunduğunu belirten Guterres, "Çevremizi korurken de büyüyen bir küresel nüfusu beslemek mümkün. Çiftliklerden balıkçılığa doğal kaynakların akıllı ve sürdürülebilir yönetilmesi gerek. Gıda sistemlerinin değişmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv