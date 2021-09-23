Politika

AB: Rusya ile daha istikrarlı bir ilişki istiyoruz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde AB'nin Moskova ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istediğini iletti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Josep Borrell
Josep Borrell
avrupa Josep Borrell Vladimir Putin AB Rusya

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde AB'nin Moskova ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istediğini iletti.

Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Temsilci'nin Putin ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 76'ncı oturumu marjında görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, iki liderin, AB-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra gündemdeki uluslararası konuları ele aldığı ifade edildi.

Borrell'in Putin'e AB'nin Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istediğini aktardığının kaydedildiği açıklamada, iki aktör arasında özellikle Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünün ihlal, siber tehditler, dezenformasyon ve diğer hibrit tehditler konularında anlaşmazlıkların sürdüğü bildirildi.

İkilinin görüşmesinde, Afganistan, Libya, Mali ve Ortadoğu meselelerinde iş birliğine devam edilmesi gerektiğine işaret edildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv