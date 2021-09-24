Barcelona’ya bir çelme de Cadiz’den

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La Liga'da Barcelona'nın kan kaybı sürüyor.

Camp Nou'daki 3-0'lık Bayern Münih yenilgisinin ardından ligde Granada ile 1-1 berabere kalan Barcelona bu kez Cadiz'in konuğu oldu.

90 dakikada gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

Barcelona'da Hollandalı yıldız Frenkie de Jong, 61’inci dakikada sarı kart gördü. Yalnızca 4 dakika sonra ise genç futbolcu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı ve Katalan ekibi maçı 10 kişi tamamladı.

0-0'lık beraberliğin ardından Cadiz puanını 6'ya yükseltirken Barcelona ise 9 puana ulaştı. Barcelona bu sezon oynadığı 5 lig maçından 2'sini kazanırken 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

Bir maç eksiği bulunan Ronald Koeman'ın ekibi, lider Real Madrid'in 7 puan gerisinde 7’nci sırada yer alıyor.