Kongre baskını soruşturması: Trump'ın ekibinden isimler ifadeye çağrıldı

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Temsilciler Meclisi Komitesi, yayınladığı yazılı açıklamada Trump yönetiminde görevli Beyaz Saray eski Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, iletişimden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Daniel Scavino, Savunma Bakanlığı eski yetkilisi Kashyap Patel ve Trump’ın eski danışmanı Stephen Bannon’dan 14 ve 15 Ekim tarihlerinde Kongre Baskını ve darbe girişimi iddiaları ile ilgili ifade vermelerinin talep edildiğini duyurdu.

Açıklamada, dört kişinin 6 Ocak ve öncesindeki günlerde Kongre Baskını ve seçim sonuçlarının değiştirilmesi konularında Trump ile iletişim içinde olduklarına dair iddialara da yer verildi.

Komite üyeleri, Trump'ın kaybettiği seçim sonrası açıklamaları ve attığı adımların 6 Ocak'taki olaylara yön verdiğine dair bilgi arıyor.

Komitenin açıklamasında, “Komite 6 Ocak saldırılarının ve yönetimin barış içinde el değiştirmesine engel olabilecek olayların sebeplerini, o güne gelirken oluşan durumu ve yaşanan olayları inceliyor” ifadelerine yer verildi.

Trump'ın ekibinden dört isme giden ayrı ayrı her bir mektupta, neden ifadeye çağrıldıklarına dair bilgiler de yer aldı.

Buna göre Bannon'a, Aralı kayı sonunda Trump'la nasıl bir letişim halinde olduğuna ve seçim sonuçlarını tersine çevirmek için nasıl bir plan üzerinde çalıştıklarına dair sorular sorulacak. Mektupta Bannon'ın 6 Ocak öncesindeki "Yarın her yer cehennem gibi olacak" sözleri de hatırlatıldı.

Meadows'a da 6 Ocak saldırılarının organizatörleriyle bağlantısı sorulacak.

Scavino'nun Temsilciler Meclisi'ne "Joe Biden'a seçimde yarışmak üzere onay vermeyin" dediği iddia edilirken Patel'e, saldırılar gerçekleşirken güvenliğin nasıl sağlanacağına dair yapılan tartışmalardaki rolü sorulacak.

Kasım'daki seçimleri Joe Biden kazanmış, ocak ayı sonunda görevi Biden'a devretmek zorunda olan eski başkan Trump buzun bir süre seçim sonuçlarının geçersiz ve hileli olduğunu iddia etmişti.

Trump'ın "harekete geçme" çağrısı sonrası destekçileri Kongre binasına saldırmıştı.

Savunma Bakanlığı, saldırı öncesi Kongre binası önündeki kalabalığı durdurmamakla ve saldırılara zamanında müdahale etmemekle suçlanıyor.

Patel, yaptığı yazılı açıklamada "Komite'nin kendisini gönüllü yardım talebinden önce ifadeye çağırması karşısında hayal kırıklığına uğradığını ancak şaşırmadığını" söyledi.

Demokrat Temsilciler Meclisi lideri Nancy Pelosi, Cumhuriyetçilerin, iki partinin de oluşturacağı bir komisyon kurularak olayların incelenmesi çağrısını reddetmeleri üzerine bu yıl Ocak ayında Demokratların öncülük edeceği bir komite kurulacağını açıklamıştı.