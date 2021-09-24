Eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı gözaltına alındı

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Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi ve eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un ofisinden yapılan açıklamada, Adilfolk Uluslararası Buluşma toplantısına katılmak, Sardunya bölge başkanı ve Alghero belediye başkanı ile görüşmeler yapmak için Brüksel'den Alghero'ya giden Puigdemont'un havaalanında sınır polisi tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Puigdemont'un cuma günü Sassari'deki mahkemeye çıkarılacağı ve serbest kalması ya da iadesiyle ilgili kararın verilmesinin beklendiği ifade edildi.

PUIGDEMONT’UN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİLER

Diğer yandan Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum örgütleri, Puigdemont'un gözaltına alınmasına tepki göstererek İspanya'yı suçladı.

Özellikle sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşımlarda, İspanya'nın Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'nı aldattığı, bir AP milletvekilini başka bir üye ülkede gözaltına aldırdığı savunuldu.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Josep Costa, "Gözaltı en fazla birkaç saat sürecek ama İspanya'nın utancı tarihte hep kalacak" diye yazdı.

PUIGDEMONT İLE İLGİLİ SÜREÇ

Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan bağımsızlık referandumu ve 28 Ekim 2017'de Katalonya özerk parlamentosunda ilan edilen bağımsızlık ilanının hemen ardından 30 Ekim'de Belçika'ya geçen eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Puigdemont, 2019 yılında AP milletvekili seçilmişti.

Belçika mahkemesi, İspanya'nın Puigdemont'un iadesiyle ilgili talebi reddetmişti.

AP, Belçika'da yaşayan Puigdemont ve diğer 2 Katalan AP milletvekilinin dokunulmazlığını geçtiğimiz mart ayında kaldırmıştı.

Avrupa Genel Mahkemesi de Puigdemont'un yaptığı itiraz sonuçlanana kadar dokunulmazlığın kaldırılmasının devam edeceği yönünde karar almıştı.

Bu gelişmeler üzerine İspanya'daki Yüksek Mahkeme, önceden sadece ulusal boyutta olan Puigdemont hakkındaki arama ve tutuklama kararını uluslararası düzeye çıkarmıştı.