Yaşam

Urfa’ya dönüş yapan işçileri taşıyan minibüs TIR’a çarptı: 17 yaralı

Aksaray’da, Balıkesir'den Urfa’ya dönüş yapan mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu 2’si bebek 17 kişi yaralandı.
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türkiye Aksaray kaza Urfa mevsimlik işçiler

HABER MERKEZİ

Aksaray-Adana karayolu Karasu Kavşağında trafik kazası meydana geldi.

Yaklaşık 4 ay önce gittikleri Balıkesir’den Urfa’ya dönüş yapan mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Mehmet E. (42) idaresindeki minibüs sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ankara’dan Osmaniye’ye giden Ali D. (45) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kaza sonucu minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, minibüste yolcu olarak bulunan Amişe E. (42), Fatma A. (17), Tuğba E. (16), Sabiha E. (16), Elif A. (14), Mehmet B. (2), Redife E. (30), Mekiye E. (1), Zozan E. (14), Şile Y. (19), Mahmut Y. (21), İsmail B. (46), Redde A. (19), İsrafil A. (15), Meryem Y. (22) ve Hatice B. (31) yaralandı.

Olay yerine sağlık ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra , Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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