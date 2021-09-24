Politika

Hemrin Dağları’nda DAİŞ’e hava destekli operasyon

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı, Hemrin Dağları’nda terör örgütü DAİŞ’e yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı.
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kürdistan Kerkük Hemrin Dağları DAİŞ operayon

ERBİL (K24)

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı, istihbarat servisi ve Ortak Operasyonlar Odası güçlerinin katılımıyla Hemrin Dağları’nda terör örgütü DAİŞ’e yönelik hava destekli bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda, Kerkük’e yönelik saldırıların kaynağı olarak görülen DAİŞ barınaklarının hedef alındığı belirtildi.

Havadan ve karadan yürütülen operasyonda birçok DAİŞ mensubunun öldürüldüğü, bir örgüt mensubunun üzerindeki bombaları patlatması sonucu 7 kişinin öldüğü kaydedildi.

Açıklamada Irak İçişleri Bakanlığı’nın, Uluslararası Koalisyon güçlerinin desteğiyle Hemrin Dağları’nda DAİŞ’e ait barınakların temizlenmesi için operasyonlara devam edeceği bilgisine yer verildi.

21 Eylül akşam terör örgütü DAİŞ, Kifri ve Kelar arasında yol kesip halka saldırmıştı

DAİŞ’lilerin halka kimlik sorduğu ve açtıkları ateş sonucu 2 vatandaşın yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Saldırıda bazı vatandaşlar da yaralanmıştı.

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