Sağlık

Kürdistan Bölgesi'nde yaklaşık bir milyon kişi aşı oldu

Kürdistan Bölgesi’nde şu ana kadar 911 bin 320 vatandaşın iki doz Covid-19 aşısı olduğu, 950 bin 418 kişinin de aşı randevusu aldığı bildirildi.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Coronavirüs Covid-19 Sağlık Bakanlığı Pfizer

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı, çok sayıda vatandaşın Pfizer aşısı olduğunu açıklayarak, yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısına talebin arttığını bildirdi.

Öte yandan Medya ve İletişim Ofisi, Kürdistan Bölgesi’nde şu ana kadar 911 bin 320 vatandaşın Covid-19 aşısı olduğu ve 950 bin 418 kişinin de aşı randevusu aldığı bilgisini paylaştı.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 72 bin 641 Covid-19 testi yapılırken, 323 bin 712 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 289 bin 700 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 764 kişi yaşamını yitirdi.

28 bin 248 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.

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