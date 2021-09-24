Dolarda rekor yükseliş

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Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indirim kararının ardından 8,81 seviyesini gördükten sonra gerilemişti.

Bugün yükselmeye devam eden dolar/TL, 8,85 seviyesini de aşarak rekor tazeledi. Euro/TL de 10,39 civarında seyrediyor.

TCMB, perşembe günü politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 seviyesine çekti. Böylelikle 1,5 yıl sonra ilk faiz indirim kararı gelmiş oldu. Piyasanın beklentisi faizlerin yüzde 19 seviyesinde tutulacağı yönündeydi.

Karar metninde çekirdek enflasyon gelişmelerinin değerlendirildiği ifade edilirken metinden faizin enflasyon üzerinde belirleneceği olmak üzere sıkı duruş taahhüdü veren ifadeler çıkarıldı.