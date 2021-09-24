Yaşam

Kürdistan Bölgesi'ne 2 milyon 500 bin turist geldi

Bu yılın ilk sekiz ayında 2 milyon 500 bin turistin Kürdistan Bölgesi’ne geldiği ve geçtiğimiz yıla oranla gelen turist sayısının yüzde 31 arttığı bildirildi.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Turist Covid-19

ERBİL (K24)

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte havalimanlarında uçuşların askıya alınması, sınırların kapatılması ve yoğun güvenlik önlemlerine rağmen turist ziyaretleri arttı.

Turizm Kurulu, bu yılın ilk sekiz ayında 2 milyon 500 bin turistin Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret ettiğini açıkladı.

Kurula göre gelen turist sayısı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 31 artış gösterdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek için yoğun önlemler aldı.

Başta restoranlar ve oteller olmak üzere pek çok mekanda hijyen ve sosyal mesafe kuralları ile maske kullanımına özen gösterildi.

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