Kürdistan Bölgesi'ne 2 milyon 500 bin turist geldi

ERBİL (K24)

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte havalimanlarında uçuşların askıya alınması, sınırların kapatılması ve yoğun güvenlik önlemlerine rağmen turist ziyaretleri arttı.

Turizm Kurulu, bu yılın ilk sekiz ayında 2 milyon 500 bin turistin Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret ettiğini açıkladı.

Kurula göre gelen turist sayısı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 31 artış gösterdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek için yoğun önlemler aldı.

Başta restoranlar ve oteller olmak üzere pek çok mekanda hijyen ve sosyal mesafe kuralları ile maske kullanımına özen gösterildi.