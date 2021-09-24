Kürdistan Bölgesi'ne 2 milyon 500 bin turist geldi
ERBİL (K24)
Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte havalimanlarında uçuşların askıya alınması, sınırların kapatılması ve yoğun güvenlik önlemlerine rağmen turist ziyaretleri arttı.
Turizm Kurulu, bu yılın ilk sekiz ayında 2 milyon 500 bin turistin Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret ettiğini açıkladı.
Kurula göre gelen turist sayısı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 31 artış gösterdi.
Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek için yoğun önlemler aldı.
Başta restoranlar ve oteller olmak üzere pek çok mekanda hijyen ve sosyal mesafe kuralları ile maske kullanımına özen gösterildi.