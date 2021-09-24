Politika

Erdoğan: Türkiye-ABD ilişkileri beklenen noktada değil

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik, "İki NATO ülkesi olarak bizim farklı konumda olmamız gerekir. Beklenen noktada değilsek bunları da ifade etmek gerekir" dedi.
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Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan
türkiye Recep Tayyip Erdoğan ABD Rusya ilişkiler

HABER MERKEZİ

İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ABD ve Rusya ile ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile ABD ilişkilerini değerlendiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“İki NATO ülkesi olarak bizim farklı konumda olmamız gerekir. Türkiye-ABD ilişkileri şu ana kadar beklentim ve sayın Biden ile olan görüşmelerde de istenilen neticede değil. şu an da aynı şeyi düşünüyorum. İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız gerekir. Beklenen noktada değilsek bunları da ifade etmek gerekir.”

“Ben ABD liderlerinin hiç biriyle böyle bir sorun yaşamadım” diyen Erdoğan, “Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Mücadele etmesi gerekirken onlara yüklü miktarda silah araç gereç desteği veriyor. Bu yaklaşımlar olduğu sürece bizim de bunları dünya kamuoyu ile paylaşmamız gereklidir” şeklinde konuştu.

“SAYIN PUTİN’DEN BEKLENTİLERİM FARKLI”

“Benim Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı” ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Zira Suriye'de rejim maalesef bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Burada dost ülkel olarak da sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu anda görüldüğü gibi ABD, Suriye ile de pek ilintinli değil.

Burada şimdi kim var, İran, Rusya ve biz varız. Burada eğer orayı da barış havzası haline dönüştüreceksek aramızda görüşmemiz şart. Bunları görüşeceğiz. Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz. Zira hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak.”

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