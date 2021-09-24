Zaharova: Alan Kurdi’yi unutmadık

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Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere ve Fransa’nın mültecilere yönelik tutumunu eleştirdi.

Zaharova, “İngiltere ile Fransa mülteci meselesini kendi jeopolitik çıkarları için kullanıyor ve Şam hükümetine karşı propaganda kampanyası yürütüyor” şeklinde konuştu.

“İngiliz kanalının Fransa tarafında mahsur kalan mültecilerin sayısı artıyor. Bazıları sabırla İngiltere’ye ulaşmak istiyor” diyen Sözcü Zaharova, mültecilerin gittikleri yerde refah içinde yaşamayacaklarını dile getirdi.

2015 yılının Eylül ayında Ege denizinden Avrupa’ya gitmek isteyen Kobanili bir ailenin çocuğu olan 3 yaşındaki Alan Kurdi’yi anımsatan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2015 yılında henüz 3 yaşında olan ve Avrupa’ya taşınma trajedisinin kurbanı Alan Kurdi’nin hikayesini hepimiz hatırlıyoruz. Dünyanın Alan Kurdi’den söz etmeye başladığı dönemde Fransa Dışişleri Bakanı olan Laurent Fabius, mültecilerin Avrupa ülkelerine adil bir şekilde dağıtılmasını talep etmişti.”

Maria Zaharova, “Ayrıca Batılıların Ortadoğu’daki canice politikaları ve davranışları nedeniyle ‘Kuzey Afrika’ ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

“Bu ülkeler şimdi mültecileri kabul etmeyi reddediyor” diyen Zaharova, “Ancak Suriyeli çocukların fotoğraflarını kendi jeopolitik çıkarları için kullandılar ve Şam’a karşı siyasi bir silaha dönüştürdüler” ifadelerini kullandı.

2015 yılının Eylül ayında Ege denizinden Avrupa’ya gitmek isteyen Kobanili bir ailenin çocuğu olan 3 yaşındaki Alan Kurdi, annesi Rihan ve kardeşi Xalib ile Bodrum açıklarında boğulmuş ve cesedi kıyıya vurmuştu.

Alan Kurdi’nin sahildeki cansız bedenini gösteren fotoğraf dünya genelinde büyük yankı uyandırmış ve sığınmacı sorununu çarpıcı bir biçimde uluslararası toplumun gündemine taşımıştı.