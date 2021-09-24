Politika

Rusya'dan Taliban’a yanıt

Kremlin, Taliban'ın Moskova'ya davet edilip edilmeyeceğini Kabil'deki yeni hükümetin atacağı adımlara göre belirleyeceklerini açıkladı.
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
dünya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Zabihullah Mücahid Rusya Taliban Afganistan

HABER MERKEZİ

Taliban geçici hükümetinde Kültür ve Haberleşme Bakan Yardımcısı görevine getirilen Zabihullah Mücahid, Taliban heyetinin Moskova'dan davet beklediğini söylemişti.

Günlük basın toplantısında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Mücahit'in sözleri hatırlatılarak Rusya'nın Taliban heyetini Moskova'ya davet etmeyi planlayıp planlamadığı soruldu.

Peskov, "Dünyada ezici çoğunluktaki ülke gibi biz de, Taliban'ın Afganistan'da neler yaptığını, ülkedeki hükümet sisteminin hangi nihai yapıyı kabul edeceğini ve daha önce verilen sözlerin nasıl yerine getirileceğini en dikkatli şekilde takip ediyoruz" yanıtını verdi.

Mücahid, Rusya’nın yaptırım baskısının azaltılması ve ülkenin yeniden inşasında BM ile Afganistan arasında arabulucu rolü oynayabileceğini söylemişti.

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