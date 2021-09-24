Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 20 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 9 bin 583 Covid-19 testi yapılırken, 1360 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1180 kişi sağlığına kavuşurken, 20 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 82 bin 224 Covid-19 testi yapılırken, 325 bin 72 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 290 bin 880 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 784 kişi yaşamını yitirdi.

28 bin 408 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.