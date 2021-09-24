Rojava'da siyasi tutuklamalar ve fiyat artışları protesto edildi

KAMIŞLO (K24)

ENKS’nin çağrısı üzerine Rojava'nın Kamışlo kentinde son günlerde yaşanan zam ve vergi oranlarındaki artış ile siyasi tutuklular için protesto gösterileri düzenlendi.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) çağrısı üzerine bugün saat 17.00'de Rojava’nın Kamışlo kentinde gıda ve akaryakıta getirilen zamların yanı sıra, artan vergiler ve parti yöneticilerinin tutuklanması protesto edildi.

Protestocular ile Özerk Yönetim’e bağlı yerel güçler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Yerel güçlerin protestolara saldırısı sonucu bazı göstericiler yaralandı.

ENKS’nin Kamışlo’da organize ettiği gösterilerde, ‘Tutuklamalara hayır’, ‘Akaryakıt zammına hayır’, ‘Vatandaşlara vergi konulmasına hayır’, ‘Tutuklulara özgürlük’ ‘Ekmek fiyatlarının artmasına hayır' sloganları yer aldı.

Gösteriler sırasında bir konuşma yapan ENKS Başkanlık Kurulu Üyesi Muhammed İsmail, yapılan protestoların sadece ENKS’nin istediği bir durum olmadığını ifade ederek, "Bu eylem sadece bir partinin ve bir ailenin talebi değildir, bölgede yaşayan herkesin talebidir" dedi.

Halka seslenen İsmail, “Eyleme katılmanız destek amaçlıdır” diyerek, zam, vergi ve siyasi tutuklamalara yönelik çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Protestoların Rojava'nın diğer kentlerinde de yapıldığı bildirildi.