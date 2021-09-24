Politika

Rojava’da gösteriler başladı

ENKS’nin çağrısı üzerine Rojava'da gösteriler düzenleniyor.
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kürdistan Rojava gösteriler ENKS

KAMIŞLO (K24)

ENKS’nin çağrısı üzerine Rojava'nın Kamışlo kentinde son günlerde uygulanan zam ve vergi oranındaki artış ile siyasi tutuklular için protesto gösterileri düzenleniyor.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) çağrısı üzerine bugün saat 17.00'de Rojava’nın Kamışlo kentinde gıda ve akaryakıta getirilen zamların yanı sıra, artan vergiler ve parti yöneticilerinin tutuklanması protesto ediliyor.

Protestocular ile Özerk Yönetim’e bağlı yerel güçler arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor. 

ENKS’nin Kamışlo’da organize ettiği gösterilerde,  ‘Tutuklamalara hayır’, ‘Akaryakıt zammına hayır’, ‘Vatandaşlara vergi konulmasına hayır’, ‘Tutuklulara özgürlük’ ‘Ekmek fiyatlarının artmasına hayır' sloganları yer aldı.

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