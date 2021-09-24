Taliban: İdamlar yeniden başlayacak

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Afganistan'da yeni Taliban döneminde hapishanelerden sorumlu olan Turabi, AFP'ye yaptığı açıklamada "uzuv kesme cezalarının güvenlik için gerekli olduğunu" savundu.

Yeni dönemde de bu cezaların devam edeceğini söyleyen Turabi "Kamuya açık bir şekilde yapılmayabilir" diye ekledi.

Geçmişteki eylemleri nedeniyle Birleşmiş Milletler yaptırım listesinde yer alan Turabi, yönetimin infazların kamuya açık bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görüştüğünü söyledi.

İnfazlara yönelik tepkilere yanıt veren Turabi "Kimse bize yasalarımızın ne olacağını söyleyemez" dedi.

Turabi, sert cezaların süreceğini ancak televizyon, cep telefonu gibi teknolojilere izin verileceğini söyledi.

1990'larda bu tür infazlar Kabil'deki spor stadyumunda veya Idgah Camii avlusunda gerçekleşiyordu.

Turabi bu dönemde Adalet Bakanlığı ve Taliban'ın din polisinin başında bulunuyordu.

15 Ağustos'ta ülke yönetimini ele geçirdiğinden bu yana Taliban, önceki dönemine kıyasla daha ılımlı olunacağı sözünü vermişti. Ancak bu süre içinde, hak örgütlerinin tespit ettiği insan hakları ihlalleri yaşandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Perşembe günü yaptığı açıklamayla, Herat kentinde kadınlara yönelik ihlaller olduğunu duyurdu.

Örgüt, Taliban'ın bu kentteki "yüksek profilli kadınlar için ev aramaları yaptığı, kadınların evleri dışına çıkmasını yasakladığı ve kıyafet zorunluluğu uyguladığını" kaydetti.

HAK ÖRGÜTLERİ İHLALLERİ DUYURUYOR

UIuslararası Af Örgütü de Ağustos ayında, Şii olan Hazara azınlığına bağlı 9 kişinin Taliban askerlerince infaz edildiğini duyurdu.

Kabil'in ele geçirilmesinden birkaç gün önce BBC'ye konuşan Taliban üyesi hakim Hacı Badruddin, Şeriat kurallarının harfiyen uygulanmasını desteklediğini söyledi.

Badruddin, "Şeriat kuralları açık; evlenmeden cinsel ilişkiye giren erkek ya da kadının cezası, halk karşısında 100 kırbaçtır. Ama bu suçu işleyen kişiler evli ise, cezaları taşlanarak ölümdür" şeklinde konuştu.

Hacı Badruddin, eğer bir kişinin hırsızlık yaptığı kanıtlanırsa, "ellerinin kesilmesi gerekir" dedi.

Taliban yönetimi, aşırı muhafazakar tabanının istekleri ile uluslararası ilişkiler kurma ihtiyacı arasında bir denge siyaseti gütmeye çalışıyor.