Kültür-Sanat

Uluslararası PEN başkanlığına Kürt yazar Sönmez seçildi

Uluslararası PEN'den yapılan açıklamada, kuruluşun başkanlığına Burhan Sönmez'in seçildiği belirtildi.
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kürdistan Uluslararası PEN Burhan Sönmez

HABER MERKEZİ

Uluslararası PEN başkanlığına Kürt yazar Burhan Sönmez'in seçildiği bildirildi.

Uluslararası PEN'den yapılan açıklamada, kuruluşun başkanlığına Burhan Sönmez'in seçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ödüllü Kürt romancı ve insan hakları avukatı Burhan Sönmez'in yeni başkanımız olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Burhan Sönmez çalışmalarımıza öncülük edecek ve  önümüzdeki altı yıl boyunca PEN'in misyonuna katkı sunacak" denildi.

BURHAN SÖNMEZ KİMDİR?

Haymana’da doğdu (1965).

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Uzun yıllar Britanya’da kaldı.

Kuzey (2009), Masumlar (2011), İstanbul İstanbul (2015), Labirent (2018) romanlarını izleyen Taş ve Gölge Burhan Sönmez’in beşinci romanıdır.

Masumlar, 2011 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü ve İzmir St. Joseph Roman Ödülü’nü aldı.

Bir Dersim Hikâyesi (Metis, 2012), Bana Adını Söyle (YKY, 2014) ve Gezi (Almanya, Binooki, 2014) öykü derlemelerine katılan Sönmez, BUYAZ’ın verdiği 2015 Öykü Onur Ödülü’nün sahibi oldu.

Şair William Blake’in Cennet ile Cehennemin Evliliği kitabını Türkçeye çevirdi (Ayrıntı, 2016). ODTÜ’de edebiyat üzerine dersler verdi. Romanları kırk bir dile çevrildi.

ABD’de Vaclav Havel Ödülü’ne (2017), Britanya’da EBRD Edebiyat Ödülü’ne (2018) değer görüldü.

 

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