Sağlık

Türkiye’de 221 ölüm, 27 bin 197 yeni vaka

Türkiye'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 221 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 197 vaka tespit edildi.
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türkiye Türkiye coronavirüs vaka ölüm

HABER MERKEZİ

Türkiye'nin 24 Eylül günlük coronavirüs tablosu açıklandı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye’de son 24 saatte 355 bin 226 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 458 kişi de iyileşti. 

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz."

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