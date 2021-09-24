Politika

Hakkari’de ‘özel güvenlik bölgesi’ ilanı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bazı bölgelerin 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği açıklandı.
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kürdistan Hakkari Babuş Tepe özel güvenlik bölgesi

HABER MERKEZİ

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin temin edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması, planlanacak ve icra edilecek operasyonlarda halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, girilmesinde sakınca bulunan yerlerde operasyonun devam ettiği süreyle sınırlı olmak üzere ilçedeki Babuş Tepe'de konuşlu birliklerin sorumluluk sahasında yer alan bölgelerde geçici "özel güvenlik bölgesi" ilan edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu tedbirler doğrultusunda 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili hükmü gereğince koordinat listesindeki bölgelerin 24 Eylül'den 8 Ekim'e kadar "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu bölgelere ilişkin detaylı bilgiye Valilik sitesinde ulaşılabileceği bildirildi.

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