ABD'den Afganistan'a insani yardım sağlanmasına onay

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ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) konuya ilişkin 2 genel lisansın yayımlandığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu lisanslarla Afganistan halkına sürekli yardım akışının ve ülkedeki temel insani ihtiyaçların sağlanmasına yönelik diğer faaliyetlerin desteklenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

ABD yaptırımlarından etkilenen bölgelere insani mal ve hizmetlerin sağlanmasına izin verileceği belirtilen açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

"Hazine, Taliban'ı ve diğer yaptırıma tabi kuruluşlar ile bireyleri mal varlıklarından mahrum ederken, ABD yaptırımlarının Afganistan'da bulunan sivillerin ABD hükümeti ve uluslararası toplumdan insani destek alma yeteneklerini sınırlamamasını sağlamaya kararlıdır."