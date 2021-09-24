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Türkiye’nin Başika’daki askeri üssüne roket saldırısı gerçekleştirildi.

K24’ün edindiği bilgiye göre, Türkiye’nin Ninova vilayeti sınırları içerisinde bulunan Başika’daki askeri üssüne roket saldırısı gerçekleştirildi.

Askeri üsse 3 roket atıldığı bilgisine ulaşılırken, roketlerden birinin askeri üssün güneyinde patladığı ifade edildi.

Saldırıda can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Daha önce de Haşdi Şabi bünyesindeki bazı gruplar Başika’daki TSK üssüne saldırı gerçekleştirmişti.