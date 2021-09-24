Politika

ABD Dışişleri'nden Taliban'ın idamları sürdürme kararına kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Taliban örgütünün uzuv kesme ve idamları sürdüreceğini açıklamasını kınayarak, bu eylemlerin faillerini sorumlu tutmak için uluslararası toplumun yanında olacaklarını söyledi.
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ABD Ned Price ABD Taliban İdam

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban örgütünün uzuv kesme ve infaz uygulamalarını sürdürecekleri yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Price, düzenlediği basın toplantısında, kararı güçlü bir şekilde kınadıklarını belirterek, "Taliban'ın burada bahsettiği eylemler, açık ve ağır insan hakları ihlalleri teşkil edecek" dedi.

Price, "Bu türden insan hakları ihlallerinin faillerinden hesap sormak için uluslararası toplumun emin bir şekilde yanındayız" ifadelerini kullandı.

Daha önce Taliban'ın kıdemli yöneticilerinden Molla Nouriddin Turabi, İslam dininin hukuk kurallarına geri dönüş olarak, mahkum ettikleri suçlular için çeşitli infazlara ve belirli uzuvların kesilmesi cezalarına devam edeceklerini duyurmuştu.

Turabi, infazların daha önce olduğu gibi kamuya açık alanlarda gerçekleştirilmesine gerek duyulmayabileceğini ifade etmişti.

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