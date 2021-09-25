Kürt öğrenciye BM’den ödül

ERBİİL (K24)

17-20 Eylül tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen Model Birleşmiş Milletler Konferansına 200’den fazla genç katıldı.

Soran Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Muhammed Nazım, Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na katıldı ve burada bir dizi görüşmede bulundu.

Konferans sonrası Muhammed Nazım’a, “Üstün Diplomasi Ödülü” verildi.

K24’e konuşan Nazım, her yıl düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gençlerin katılımıyla evrensel sorunların tartışıldığı konferansa Kürt temsilcisi olarak katıldığını söyledi.

Kürt ulusal kıyafetleriyle konferansa katılan Muhammed Nazım, Covid-19 aşısının adil bir şekilde dağıtılması üzerine görüş bildirdi.

Nazım, Kürdistan bayrağını taşıdığı konferansta birçok gençle Kürdistan meselesini de konuşma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Bugüne kadar Soran Üniversitesi’nden birçok öğrenci Kürdistan ve Irak’ı temsilen çeşitli etkinliklere katıldı.