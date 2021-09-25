Iraklı mülteci Polonya-Belarus sınırında öldü: Ölü sayısı 5’e çıktı

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Polonya Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamaya göre, Polonya-Belarus sınırında Iraklı bir mülteci daha hayatını kaybetti.

Açıklamada, bir mültecinin de yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Belarus’tan Avrupa Birliği ülkelerine geçmek için Polonya-Litvanya’daki sık ormanlık ve bataklıkları kullanan mülteciler arasındaki ölü sayısı 5’e yükseldi.

Polonyalı yetkililer, daha önceki ölüm nedenlerini hipotermi ve aşırı bitkinlik olarak açıklamıştı.

Başta Kürdistan Bölgesi, Irak ve Afganistan olmak üzere AB'ye ulaşmaya çalışan göçmenlerin durumu insan hakları örgütlerinin dikkatini çekiyor.

Birleşmiş Milletler ve AB, Belarus'un Polonya ve Litvanya sınırında mahsur kalan sığınmacılara erişim talebinde bulundu.

Ayrıca AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve diğer yetkililer, sınırdaki durumu değerlendirmek için yakında bir ziyaret planlıyor.

Polonya hükümeti, asıl görevinin sınırı göçmen akınına karşı korumak olduğunda ısrar ediyor ve Belarus'un Moskova destekli hükümetini bunu organize etmekle suçluyor.

Polonya ve Litvanya hükümetleri, Belarus sınırları boyunca sınır muhafızları, askeri ve güvenlik servisleri dışında kimsenin girişine izin vermeyen 1 kilometrelik (0,6 mil) genişliğindeki şeritlerde olağanüstü hal ilan etti.

Öte yandan geçtiğimiz ay Kürt sığınmacılar, Litvanya-Belarus sınırında mahsur kalmıştı. (Kaynak: AP)